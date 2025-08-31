60 ans du groupe de danses Airoski Place René Soubelet Urrugne

60 ans du groupe de danses Airoski Place René Soubelet Urrugne dimanche 31 août 2025.

Place René Soubelet Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

10h30 messe animée avec chanteurs

11h45 mutxiko sur la place de la mairie .

Place René Soubelet Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

