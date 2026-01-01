60 ans Vro Bagan Conférence Médiathèque Plouguerneau
60 ans Vro Bagan Conférence Médiathèque Plouguerneau samedi 24 janvier 2026.
60 ans Vro Bagan Conférence
Médiathèque 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Conférence sur l’histoire et l’avenir du théâtre en breton et de l’association. .
Médiathèque 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 50 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 60 ans Vro Bagan Conférence
L’événement 60 ans Vro Bagan Conférence Plouguerneau a été mis à jour le 2026-01-13 par OT PAYS DES ABERS