60 ans Vro Bagan Fest Noz Armorica Plouguerneau

60 ans Vro Bagan Fest Noz
Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 01:00:00
2026-01-24
Venez célébrer les 60 ans d’Ar Vro Bagan lors du Fest-Noz annuel de l’Armorica !
Au programme Startijenn, Eben, et C’hoarezed Guelou. Une soirée festive et dansante pour tous. Restauration sur place. .
Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 50 06
