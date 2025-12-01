60′ avec Bach Temple protestant Le Mans

60′ avec Bach

Temple protestant Place du Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 16:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

L’association Octavius, domiciliée au Mans depuis sa création en 2021, a pour but de démocratiser et promouvoir la musique classique. Depuis bientôt 4 ans nous organisons donc des concerts au Mans et plus largement en Sarthe, et nous avons fait le choix de proposer ces concerts au chapeau pour permettre au plus grand nombre d’y assister.

60’ avec BACH, c’est un concert qui s’adresse aux amoureux du violon, aux mélomanes, mais pas que, bien au contraire ! L’œuvre de Jean-Sébastien BACH a traversé les siècles, et pour cause. Parmi son œuvre immense, les Sonates et Partitas pour violon seul sont une pièce maîtresse dans le répertoire du violon, un passage obligé . A travers ce programme, nous invitons toutes celles et ceux qui en ont la curiosité et l’envie, de venir écouter en live , sous les doigts virtuoses de Liviu BADIU, la richesse du violon et l’étendue de ses possibilités.

Entrée libre Participation au chapeau. .

Temple protestant Place du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 73 07 71 asso.octavius@gmail.com

