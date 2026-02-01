60 min avec un pisteur Cabane info Cauterets
60 min avec un pisteur Cabane info Cauterets lundi 23 février 2026.
60 min avec un pisteur
Cabane info CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-23 09:45:00
fin : 2026-02-26 10:30:00
2026-02-23
Découverte des coulisses de la station Le matériel nécessaire au PIDA (plan d’intervention de déclenchement d’avalanches, gazex…), entretien des pistes, anecdotes…
Gratuit, sur inscription en ligne sur le lien suivant
Cabane info CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Behind-the-scenes look at the resort: the equipment needed for the PIDA (avalanche control plan, gazex?), slope maintenance, anecdotes?
Free, with online registration at the following link:
