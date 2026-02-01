60 min avec un pisteur

Cabane info CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-23 09:45:00

fin : 2026-02-26 10:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Découverte des coulisses de la station Le matériel nécessaire au PIDA (plan d’intervention de déclenchement d’avalanches, gazex…), entretien des pistes, anecdotes…

Gratuit, sur inscription en ligne sur le lien suivant

Cabane info CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Behind-the-scenes look at the resort: the equipment needed for the PIDA (avalanche control plan, gazex?), slope maintenance, anecdotes?

Free, with online registration at the following link:

