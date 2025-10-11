60 minutes avec Kheiron : Dragon Cité des Congrès Nantes
60 minutes avec Kheiron : Dragon Cité des Congrès Nantes samedi 11 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 20:00 – 21:00
Gratuit : non 42 € 42 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/kheiron.html Tout public
One man show « Dans la mythologie grecque, le Dragon est le protecteur des lieux sacrés et de leurs trésors : tant qu’il veille, aucune profanation n’est possible. Dernier endroit où on peut encore rire de tout, la scène est mon sanctuaire. J’en suis le gardien. » Kheiron Spectacle dans l’auditorium 800
Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/kheiron.html