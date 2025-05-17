60 MINUTES AVEC KHEIRON – L’HERMIONE Saint-Brieuc

60 MINUTES AVEC KHEIRON Début : 2025-11-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour des raisons indépendantes de la volonté de l’artiste et de la production, le spectacle de Kheiron prévu au Palais des Congrès deS aint-Brieuc le 17 mai 2025 est reporté au 15 novembre 2025. Les billets achetés pour la date initiale du 17 mai 2025 restent valables pour cette nouvelle date le 15 novembre 2025. En cas d’indisponibilité vous pouvez vous faire rembourser auprès de votre point de venteLes billets restent valables, le remboursement est autorisé avant le 17 aout 2025 DANS LA MYTHOLOGIE GRECQUE, LE DRAGON EST LE PROTECTEUR DES LIEUX SACRÉS ET DE LEURS TRÉSORS : TANT QU’IL VEILLE, AUCUNE PROFANATION N’EST POSSIBLE. DERNIER ENDROIT OÙ ON PEUT ENCORE RIRE DE TOUT, LA SCÈNE EST MON SANCTUAIRE, J’EN SUIS LE GARDIEN – KHEIRON

L’HERMIONE RUE PIERRE DE COUBERTIN 22000 Saint-Brieuc 22