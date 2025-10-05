60 MINUTES POUR SAUVER MON COUPLE – AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes

60 MINUTES POUR SAUVER MON COUPLE Début : 2026-02-14 à 19:30. Tarif : – euros.

60 Minutes pour sauver mon coupleIls ne peuvent plus se voir en peinture, ils devront pourtant vivre ensemble une drôle d’aventure !Alors qu’ils sont en instance de divorce, les enfants d’Elsa et Roland leur offrent un cadeau pour le moins original : une partie d’Escape Game, un jeu d’évasion grandeur nature sur le thème de Roméo et Juliette.Ils ont 60 minutes pour sortir de là. Epreuves, énigmes et surprises au programme de cette aventure d’autant plus explosive pour ce couple qu’il est sur le point de se séparer !Une comédie déjantée, rythmée, hilarante et riche en rebondissements.Auteur : Joachim DESMOINES et Leda GIACOMELLI Artistes : Jordi CARDONER et Marick REVOLLONMetteur en scène : Jordi CARDONER

AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA 5, BOULEVARD DE PRAGUE 30900 Nimes 30