60 MINUTES POUR SAUVER MON COUPLE – LE TOIT ROUGE Montelimar

60 MINUTES POUR SAUVER MON COUPLE – LE TOIT ROUGE Montelimar samedi 8 novembre 2025.

60 MINUTES POUR SAUVER MON COUPLE Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Ils ne peuvent plus se voir en peinture, ils devront pourtant vivre ensemble une drôle d’aventure !Alors qu’ils sont en instance de divorce, les enfants d’Elsa et Roland leur offrent un cadeau pour le moins original : une partie d’Escape Game, un jeu d’évasion grandeur nature sur le thème de Roméo et Juliette.Ils ont 60 minutes pour sortir de là. Epreuves, énigmes et surprises au programme de cette aventure d’autant plus explosive pour ce couple qu’il est sur le point de se séparer !Une comédie déjantée, rythmée, hilarante et riche en rebondissements.Auteur : Joachim DESMOINES et Leda GIACOMELLIArtistes : Jordi CARDONER et Marick REVOLLONMetteur en scène : Jordi CARDONER

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TOIT ROUGE BOULEVARD DES PRESIDENTS 26200 Montelimar 26