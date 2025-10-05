60 MINUTES POUR SAUVER MON COUPLE – PELOUSSE PARADISE Ales

60 MINUTES POUR SAUVER MON COUPLE – PELOUSSE PARADISE Ales vendredi 19 décembre 2025.

60 MINUTES POUR SAUVER MON COUPLE Début : 2025-12-19 à 21:00. Tarif : – euros.

Ils ne peuvent plus se voir en peinture, ils devront pourtant vivre ensemble une drôle d’aventure !Pour leurs 20 ans de mariage, les enfants d’Elsa et Roland leur offrent un cadeau pour le moins original : Une partie d’escape game, un jeu d’évasion grandeur nature sur le thème de Roméo et Juliette. Ils ont 60 minutes pour sortir de là.Épreuves, énigmes et surprises au programme de cette aventure d’autant plus explosive pour ce couple qu’il est sur le point de divorcer ! Une comédie déjantée, rythmée, hilarante et riche en rebondissements.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30