L’Avare – LE GALET St Martin De Crau

L’Avare – LE GALET St Martin De Crau samedi 20 décembre 2025.

L’Avare Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL PRÉSENTE : L’AVARE« C’est tout l’art de Molière de « s’amuser de la folie des Hommes » qui s’exprime à travers ce chef d’oeuvre classique si moderne. »Outre la jubilatoire analyse psychiatrique de l’avarice à travers le personnage d’ Harpagon et la formidable exposition du conflit des générations, la pièce se distingue par un foisonnement théâtral qui mêle intrigues amoureuses et familiales dans un style où Molière se régale à réunir le langage naturel d’Harpagon et celui plus sophistiqué des autres personnages.Mais le grand génie de Molière c’est, avant tout, de réussir à faire rire le public avec un personnage principal odieux, tyrannique, égoïste et maladivement…avare.Coproduction : Scène de Pays Baxe NafarroaComédiens : Didier Lafaye, Philippe Arbeille ou Thomas Bousquet, Pierre Benoist, Grégoire Bourbier ou David Mallet, Gary Grines, Antoine Guiraud, Marguerite Romain, Hélène Rossignol, David Slovo, Stéphanie Wurtz ou Séverine DelbosseAssistant mise en scène : Philippe ArbeilleCostumes : Catherine LainardMusiques :Ego Moi JeDécors et accessoires :Simon Gleizes et Frank ViscardiPhotographies :Grégoire Matzneff

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau 13