600 ANS EGLISE DE VALROS Valros

600 ANS EGLISE DE VALROS Valros dimanche 3 août 2025.

600 ANS EGLISE DE VALROS

Valros Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

L’église de Valros fête ses 600 ans ! Une célébration historique avec expositions, visites et animations pour redécouvrir ce joyau du patrimoine local.

À l’occasion des 600 ans de l’église de Valros, plongez dans l’histoire de ce monument emblématique. Expositions, visites, et animations retracent six siècles de foi, d’architecture et de vie locale. Un événement festif et culturel pour tous les âges, célébrant le patrimoine et l’identité de Valros autour de son église séculaire. .

Valros 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 69 69

English :

Valros church celebrates its 600th anniversary! A historical celebration with exhibitions, tours and events to rediscover this jewel of local heritage.

German :

Die Kirche von Valros feiert ihren 600. Geburtstag! Eine historische Feier mit Ausstellungen, Besichtigungen und Animationen, um dieses Juwel des lokalen Kulturerbes wiederzuentdecken.

Italiano :

La chiesa di Valros festeggia il suo 600° anniversario! Una celebrazione storica con mostre, visite ed eventi per farvi riscoprire questo gioiello del patrimonio locale.

Espanol :

La iglesia de Valros celebra su 600 aniversario Una celebración histórica con exposiciones, visitas y eventos que le ayudarán a redescubrir esta joya del patrimonio local.

L’événement 600 ANS EGLISE DE VALROS Valros a été mis à jour le 2025-07-11 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE