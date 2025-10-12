60e anniversaire du club de voile de Marckolsheim Marckolsheim

60e anniversaire du club de voile de Marckolsheim Marckolsheim dimanche 12 octobre 2025.

60e anniversaire du club de voile de Marckolsheim

hameau du rhin Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

Date(s) :

2025-10-12

L’événement se déroulera sous forme de portes ouvertes avec des baptêmes et promenades en bateau, ainsi que des activités de canoë et kayak. Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place.

L’événement se déroulera sous forme de portes ouvertes avec des baptêmes et promenades en bateau, ainsi que des activités de canoë et kayak. Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place. .

hameau du rhin Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 57 77 53 contactcvm67@gmail.com

English :

The event will take the form of an open house, with baptisms and boat rides, as well as canoeing and kayaking activities. Refreshments and snacks will be available on site.

German :

Die Veranstaltung findet in Form eines Tags der offenen Tür statt, bei dem Taufen und Bootsfahrten sowie Kanu- und Kajakaktivitäten angeboten werden. Vor Ort werden Getränke und kleine Snacks angeboten.

Italiano :

L’evento avrà la forma di una casa aperta, con battesimi e giri in barca, oltre ad attività di canoa e kayak. Ci sarà un punto di ristoro e un leggero rinfresco in loco.

Espanol :

El acto consistirá en una jornada de puertas abiertas, con bautizos y paseos en barca, así como actividades de piragüismo y kayak. Habrá un puesto de refrescos y comida ligera in situ.

L’événement 60e anniversaire du club de voile de Marckolsheim Marckolsheim a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme du Grand Ried