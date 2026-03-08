60ème Festival de Musique en Bourbonnais Quatuor Zahir Église Saint-Paul Venas
60ème Festival de Musique en Bourbonnais Quatuor Zahir Église Saint-Paul Venas dimanche 9 août 2026.
Église Saint-Paul 18 place Joseph Sanlias Venas Allier
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
2026-08-09
Le Quatuor Zahir se produira en l’Église Saint-Paul de Venas, le dimanche 9 août 2026 à 18h.
Guillaume Berceau: saxophone soprano
Etienne Boussard: saxophone alto
Florent Louman: saxophone ténor
Joakim Ciesla: saxophone baryton
Église Saint-Paul 18 place Joseph Sanlias Venas 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44
English :
The Quatuor Zahir will perform at the Église Saint-Paul in Venas, on Sunday August 9, 2026 at 6pm.
Guillaume Berceau: soprano saxophone
Etienne Boussard: alto saxophone
Florent Louman: tenor saxophone
Joakim Ciesla: baritone saxophone
