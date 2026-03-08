60ème Festival de Musique en Bourbonnais Quatuor Zahir Église Saint-Paul Venas

60ème Festival de Musique en Bourbonnais Quatuor Zahir

Église Saint-Paul 18 place Joseph Sanlias Venas Allier

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

2026-08-09

Le Quatuor Zahir se produira en l’Église Saint-Paul de Venas, le dimanche 9 août 2026 à 18h.



Guillaume Berceau: saxophone soprano

Etienne Boussard: saxophone alto

Florent Louman: saxophone ténor

Joakim Ciesla: saxophone baryton

Église Saint-Paul 18 place Joseph Sanlias Venas 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44

English :

The Quatuor Zahir will perform at the Église Saint-Paul in Venas, on Sunday August 9, 2026 at 6pm.



Guillaume Berceau: soprano saxophone

Etienne Boussard: alto saxophone

Florent Louman: tenor saxophone

Joakim Ciesla: baritone saxophone

