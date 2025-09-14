60ème finale du Trophée des Maraîchers Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Dimanche 14 septembre 2025. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

60ème finale du Trophée des Maraîchers.

10h Ouverture du marché des artisans et des produits locaux.

10h30 Ouverture exposition et animations jeunesse de la Fédération Française de la Course Camarguaise.

11h Inauguration de la pyramide géante de fruits et légumes et animations penas, dégustation maîtres cuisiniers, bandidos, ateliers dégustation pour les enfants.

13h Aioli organisé par « Les Sages » de Châteaurenard. Réservation obligatoire Maison de la Presse Morelli et le Bar Regina, Tabac Presse le XVII, Tabac Presse Massard.

14h Ouverture des arènes

15h30 Capelado « hommage aux créateurs du trophée des maraîchers”

16h Trophée des As Concours de Manades BLATIERE Danilo, LAUTIER Amiral, PAULIN Lucifer, ROUQUETTE Rabina, CAILLAN Rincon, AUBANEL & FILS Hermes. .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 74 45 60

English :

60th Trophée des Maraîchers final.

German :

60. Finale der Trophée des Maraîchers (Trophäe der Gemüsebauern).

Italiano :

60° finale del Trophée des Maraîchers.

Espanol :

60ª final del Trophée des Maraîchers.

