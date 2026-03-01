60ème Salon d’Art des Amis de Montmartre

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-28

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-03-28

À l’occasion du 60ème Salon des Amis de Montmartre du 28 mars au 12 avril dans le hall du Centre culturel Albert Camus, Anne Boisaubert, sculptrice et Joël Achard, peintre seront accueillis comme invités d’honneur.

.

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 74 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 60th Salon des Amis de Montmartre, from March 28 to April 12 in the hall of the Centre culturel Albert Camus, sculptor Anne Boisaubert and painter Joël Achard will be the guests of honor.

L’événement 60ème Salon d’Art des Amis de Montmartre Issoudun a été mis à jour le 2026-03-08 par OT Pays d’Issoudun