60ème Trophée des Maraîchers Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

60ème Trophée des Maraîchers

Du samedi 13 au dimanche 14 septembre 2025. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

60ème Trophée des Maraîchers.

Cette manifestation taurine a lieu chaque année le deuxième week-end de Septembre. Elle fut créée en 1965 en vue de symboliser l’amitié nouvelle entre les deux confréries jusqu’alors opposées de la Madeleine et la Saint Eloi. Cet événement a vu le jour dans le but d’allier passion taurine, élément phare du patrimoine vernaculaire Châteaurenardais et culture maraîchère.



Des maîtres cuisiniers de France font des démonstrations culinaires au pied d’une pyramide de plus de cinq mètres de haut composée de fruits et de légumes issus de l’agriculture Châteaurenardaise. Des lâchers de taureaux et peňas (groupes musicaux) rythment le week-end.



Le dimanche venez découvrir cette belle pyramide de fruits et légumes et déguster les produits du terroir, préparés par les maîtres-cuisiniers e France dans une ambiance particulièrement festive. En fin d’après-midi, les meilleurs razeteurs du moment affrontent les meilleurs taureaux à l’occasion de la Finale, tant attendue, du Trophée des Maraîchers.



Une belle journée alliant terroir et traditions !

Démonstration culinaire par les Maitres Cuisiniers de France, Cour se de l’Avenir, Course au plan, Abrivado, Pyramide de fruits et légumes, Aïoli, Ateliers découverte du goût, Finale du Trophée des Maraichers.



Samedi 13 Septembre

11h Inauguration de panneaux commémoratifs « Histoire des arènes » et hommage à la Manade Laurent, aux arènes.

11h30 Vernissage de l’exposition « Histoire de la Course Camarguaise et du monde de la Bouvine » et remise des prix du concours « Photographes amateurs », à la Salle Le Rialto.

14h Ouverture des portes des arènes.

15h45 Capelado « Hommage et transmission ».

16h Course trophée de l’avenir royale. Manade Laurent.

19h et 21h Course au plan, Manade Aubanel. A la Bodéga Bienvenida.



Dimanche 14 Septembre

9h30 Ouverture du marché des artisans et des produits locaux aux arènes et allée Paul Laurent.

Exposition « Histoire de la Course Camarguaise et du monde de la Bouvine », à la Salle Le Rialto.

Arènes gonflables pédagogiques aux allées Marcel Jullian.

11h Inauguration de la pyramide géante de fruits et légumes et animations penas, dégustation maîtres cuisiniers, bandidos, ateliers dégustation pour les enfants.

13h Aioli organisé par « Les Sages » de Châteaurenard. Réservation obligatoire Maison de la Presse Morelli et le Bar Regina, Tabac Presse le XVII, Tabac Presse Massard.

14h Ouverture des arènes

15h30 Capelado « hommage aux créateurs du trophée des maraîchers”

16h Trophée des As Concours de Manades BLATIERE Danilo, LAUTIER Amiral, PAULIN Lucifer, ROUQUETTE Rabina, CAILLAN Rincon, AUBANEL & FILS Hermes. .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 74 45 60

60th Trophée des Maraîchers.

60. Trophäe der Gemüsegärtner.

60° Trophée des Maraîchers.

60º Trophée des Maraîchers.

