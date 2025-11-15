60èmes 6 heures de Berck Berck

60èmes 6 heures de Berck

Esplanade Parmentier Berck Pas-de-Calais

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

L’épreuve mythique fêtera cette année 2025 ses 60 bougies! Les meilleurs pilotes de char à voile au monde, se relaieront pendant 6 heures pour inscrire leurs noms au palmarès. Cette course d’endurance est la plus ancienne et la plus importante en Europe. .

Esplanade Parmentier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 04 55 contact@eoleclub.com

