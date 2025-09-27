61ème salon de d’Automne Place Leclerc La Baule-Escoublac

Place Leclerc Espace Culturelle chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Organisé par la Société des Beaux-Arts de La Baule (SLAB), ce salon artistique se tient chaque automne à la Chapelle Sainte-Anne.

Cette 61ème édition de ce salon majeur dans le domaine de l’art, met en lumière des œuvres contemporaines variées, allant de la peinture à la sculpture, attirant artistes locaux et visiteurs passionnés. Ainsi la SLAB expose de nombreux artistes peinture sur tout support, gravure, dessin, sculpture, travail des émaux et du verre, orfèvrerie, assemblage et arts créatifs… .

