Échevannes

62e Course de Côte de Vuillafans Echevannes

Échevannes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

// 62ème édition de la Course de Côte Vuillafans Echevannes /

Proche d’Ornans, la Vallée de la Loue accueille le tracé très spécifique de la course de côte de Vuillafans Echevannes. Avec ses quatre épingles techniques qui épousent parfaitement la colline rocheuse, le parcours long de 4.8 kms permet aux concurrents d’exprimer pleinement leurs talents.

Adoré ou redouté, le tracé reliant les communes de Vuillafans à Echevannes, ne laisse jamais indifférent les animateurs du Championnat de France de la Montagne.

Voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique .

Échevannes 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté asa-sequanie-auto@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 62e Course de Côte de Vuillafans Echevannes

L’événement 62e Course de Côte de Vuillafans Echevannes Échevannes a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON