63e Marche des Feuilles Mortes Salles des fêtes des Garets Vichy

Salles des fêtes des Garets Rue des Glycines Vichy Allier
Tarif : 3 – 3 – 10 EUR
Selon parcours
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Plus ancienne rando organisée dans le département.
Plusieurs parcours, de 9 à 26 km.
Salles des fêtes des Garets Rue des Glycines Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 96 00 contact@vichy-asg-rando.fr
English :
The longest-running rando in the department.
Several routes, from 9 to 26 km.
German :
Älteste organisierte Wanderung im Departement.
Mehrere Strecken, von 9 bis 26 km.
Italiano :
La più antica passeggiata organizzata del dipartimento.
Diversi percorsi, da 9 a 26 km.
Espanol :
La marcha organizada más antigua del departamento.
Varios recorridos, de 9 a 26 km.
L’événement 63e Marche des Feuilles Mortes Vichy a été mis à jour le 2025-09-18 par Vichy Destinations