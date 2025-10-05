63e Marche des Feuilles Mortes Salles des fêtes des Garets Vichy

63e Marche des Feuilles Mortes Salles des fêtes des Garets Vichy dimanche 5 octobre 2025.

63e Marche des Feuilles Mortes

Salles des fêtes des Garets Rue des Glycines Vichy Allier

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

Selon parcours

Date :

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Plus ancienne rando organisée dans le département.

Plusieurs parcours, de 9 à 26 km.

Salles des fêtes des Garets Rue des Glycines Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 96 00 contact@vichy-asg-rando.fr

English :

The longest-running rando in the department.

Several routes, from 9 to 26 km.

German :

Älteste organisierte Wanderung im Departement.

Mehrere Strecken, von 9 bis 26 km.

Italiano :

La più antica passeggiata organizzata del dipartimento.

Diversi percorsi, da 9 a 26 km.

Espanol :

La marcha organizada más antigua del departamento.

Varios recorridos, de 9 a 26 km.

