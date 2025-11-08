63ème Gala des Algues

Candé Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Gala annuel de l’association de gymnastique Les Algues de Candé.

Spectacle réalisé par les gymnastes de tous âges de l’association.

Cette année, le thème la magie des couleurs sera à l’honneur. .

Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 22 94 86

English :

Annual gala of the Candé gymnastics association Les Algues .

German :

Jährliche Gala des Gymnastikvereins Les Algues aus Candé.

Italiano :

Gala annuale dell’associazione di ginnastica Les Algues di Candé.

Espanol :

Gala anual de la asociación de gimnasia Les Algues en Candé.

L’événement 63ème Gala des Algues Candé a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Anjou bleu