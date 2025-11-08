63ème Gala des Algues Candé
63ème Gala des Algues Candé samedi 8 novembre 2025.
63ème Gala des Algues
Candé Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Début : 2025-11-08 17:00:00
fin : 2025-11-08
Gala annuel de l’association de gymnastique Les Algues de Candé.
Spectacle réalisé par les gymnastes de tous âges de l’association.
Cette année, le thème la magie des couleurs sera à l’honneur. .
Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 22 94 86
English :
Annual gala of the Candé gymnastics association Les Algues .
German :
Jährliche Gala des Gymnastikvereins Les Algues aus Candé.
Italiano :
Gala annuale dell’associazione di ginnastica Les Algues di Candé.
Espanol :
Gala anual de la asociación de gimnasia Les Algues en Candé.
