63ème randonnée pédestre Guéris-tout Méry-ès-Bois

63ème randonnée pédestre Guéris-tout

Centre socioculturel Méry-ès-Bois Cher

Tarif : 3 – 3 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-08 06:30:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

La Guéris-tout, randonnée mythique de Méry-ès-Bois, revient, dimanche 8 février, pour une 63e édition.

Très peu de routes, des ravitaillements comme rarement… avec des boucles à la portée de chacun, pour se promener ou préparer le Bourges Sancerre !

4 Parcours

30, 20, 15 et 12 km 3 .

Centre socioculturel Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire meryesbois.comitedesfetes@laposte.net

English :

The Guéris-tout, Méry-ès-Bois’ legendary hike, returns for its 62nd edition on Sunday February 9.

