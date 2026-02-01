63ème randonnée pédestre Guéris-tout Méry-ès-Bois
63ème randonnée pédestre Guéris-tout Méry-ès-Bois dimanche 8 février 2026.
Tarif : 3 – 3 – 3.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-08 06:30:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
La Guéris-tout, randonnée mythique de Méry-ès-Bois, revient, dimanche 8 février, pour une 63e édition.
Très peu de routes, des ravitaillements comme rarement… avec des boucles à la portée de chacun, pour se promener ou préparer le Bourges Sancerre !
4 Parcours
30, 20, 15 et 12 km 3 .
Centre socioculturel Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire meryesbois.comitedesfetes@laposte.net
English :
The Guéris-tout, Méry-ès-Bois’ legendary hike, returns for its 62nd edition on Sunday February 9.
