65 ANS DU SKI CLUB DES MONTS CÉVENOLS ! Villefort
samedi 26 septembre 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
65 ANS DU SKI CLUB DES MONTS CÉVENOLS !
12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Les amis, on vous le dit : le samedi 26 septembre, c’est THE PLACE TO BE à La Locomotive (Villefort 48) ! Alors bloque ton week-end, réserve ta journée et viens fêter avec nous les 65 ans du ski club des Monts Cévenols ! (ouvert à tous !)
Les amis, on vous le dit : le samedi 26 septembre, c’est THE PLACE TO BE à La Locomotive (Villefort 48) ! Alors bloque ton week-end, réserve ta journée et viens fêter avec nous les 65 ans du ski club des Monts Cévenols ! (ouvert à tous !)
Au programme : plein de surprises, des animations pour petits et grands, du ski sur herbe, du biathlon avec tir à la carabine laser, des jeux en ski, de la musique, une fanfare, de la pétanque… Et bien sûr… du miam-miam ️ et du glou-glou , parce qu’une fête sans ça, ce n’est pas vraiment une fête !
Bref, de la convivialité, du sport, de la musique, des copains et de la bonne humeur… il y en aura pour tous les goûts ! Et tout le monde est bienvenue, licenciés ou simples curieux, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !!
14h00 : Pétanque en doublette
15h00 : Olympiades
17h00 : Goûter offert à tous les enfants
18h00 : Apéro en Fanfare
19h30 : La Boom des Minis
20h00 : Sanglier à la broche 10€ / adulte et 5€ / enfant >> réservation conseillée
21h00 : Soirée dansante et fanfare .
12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie skiclubvillefort@gmail.com
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English :
Hey everyone, we’re telling you: Saturday, September 26, is THE PLACE TO BE %E0 La Locomotive (Villefort 48)! ? So clear your schedule for the weekend, set aside the day, and come celebrate the 65th anniversary of the Monts Cévenols Ski Club with us! ? (Open to everyone!)
L’événement 65 ANS DU SKI CLUB DES MONTS CÉVENOLS ! Villefort a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere
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