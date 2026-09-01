65 ANS DU SKI CLUB DES MONTS CÉVENOLS ! Villefort

Informations pratiques

Villefort

65 ANS DU SKI CLUB DES MONTS CÉVENOLS !

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les amis, on vous le dit : le samedi 26 septembre, c’est THE PLACE TO BE à La Locomotive (Villefort 48) ! Alors bloque ton week-end, réserve ta journée et viens fêter avec nous les 65 ans du ski club des Monts Cévenols ! (ouvert à tous !)

Les amis, on vous le dit : le samedi 26 septembre, c’est THE PLACE TO BE à La Locomotive (Villefort 48) ! Alors bloque ton week-end, réserve ta journée et viens fêter avec nous les 65 ans du ski club des Monts Cévenols ! (ouvert à tous !)

Au programme : plein de surprises, des animations pour petits et grands, du ski sur herbe, du biathlon avec tir à la carabine laser, des jeux en ski, de la musique, une fanfare, de la pétanque… Et bien sûr… du miam-miam ️ et du glou-glou , parce qu’une fête sans ça, ce n’est pas vraiment une fête !

Bref, de la convivialité, du sport, de la musique, des copains et de la bonne humeur… il y en aura pour tous les goûts ! Et tout le monde est bienvenue, licenciés ou simples curieux, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !!

14h00 : Pétanque en doublette

15h00 : Olympiades

17h00 : Goûter offert à tous les enfants

18h00 : Apéro en Fanfare

19h30 : La Boom des Minis

20h00 : Sanglier à la broche 10€ / adulte et 5€ / enfant >> réservation conseillée

21h00 : Soirée dansante et fanfare .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie skiclubvillefort@gmail.com

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English :

Hey everyone, we’re telling you: Saturday, September 26, is THE PLACE TO BE %E0 La Locomotive (Villefort 48)! ? So clear your schedule for the weekend, set aside the day, and come celebrate the 65th anniversary of the Monts Cévenols Ski Club with us! ? (Open to everyone!)

L’événement 65 ANS DU SKI CLUB DES MONTS CÉVENOLS ! Villefort a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere