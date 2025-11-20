65 rue d’Aubagne Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

65 rue d’Aubagne

Jeudi 20 novembre 2025 à partir de 20h.

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 15h. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-11-20 15:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-20 2025-11-21

Le 05 Novembre 2018, deux immeubles s’effondrent en plein cœur de Marseille. Le 63 rue d’Aubagne, inhabité, tombe en premier. Dans sa chute, il entraîne le 65 rue d’Aubagne, habité.

Comment vivre, survivre, avec la Catastrophe ?Enfants

Nina est une survivante des effondrements. Sur son chemin, elle croise Chiara, Gabriel, Sara, Ibrahim, Ziad et Marianne, tous marqués par le drame, qu’ils soient proches des victimes, délogés, ou engagés dans une lutte pour la justice.



65 rue d’Aubagne est une immersion à plusieurs voix dans les évènements qui précèdent et suivent les effondrements les alertes ignorées, l’indifférence des pouvoirs publics, la solidarité des Marseillais. À travers ce chaos intime, social et politique, les trajectoires des personnages se tressent, révélant les blessures profondes d’une ville et de son peuple.



Tout Public à partir de 15 ans– durée 1h35. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

On November 05, 2018, two buildings collapsed in the heart of Marseille. The uninhabited 63 rue d?Aubagne fell first. In its fall, it drags down 65 rue d?Aubagne, which is inhabited.

How to live, survive, with the Catastrophe?

German :

Am 05. November 2018 stürzen zwei Gebäude im Herzen von Marseille ein. Das unbewohnte Haus 63 Rue d’Aubagne fällt zuerst. In seinem Fall reißt es die bewohnte 65 Rue d’Aubagne mit sich.

Wie kann man mit der Katastrophe leben oder überleben?

Italiano :

Il 5 novembre 2018 sono crollati due edifici nel cuore di Marsiglia. Il primo a cadere è stato il 63 rue d’Aubagne, che era disabitato. Nella sua caduta, ha trascinato giù il 65 rue d’Aubagne, che era abitato.

Come si vive, o si sopravvive, a un disastro?

Espanol :

El 05 de noviembre de 2018, dos edificios se derrumbaron en pleno centro de Marsella. El primero en caer fue el 63 rue d’Aubagne, que estaba deshabitado. En su caída, arrastró al 65 rue d’Aubagne, que estaba habitado.

¿Cómo se vive, o se sobrevive, al desastre?

