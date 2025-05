65ème Concert de Printemps de la chorale du Lycée – Sainte-Marie-aux-Mines, 7 juin 2025 20:30, Sainte-Marie-aux-Mines.

Début : Samedi 2025-06-07 20:30:00

fin : 2025-06-07 22:30:00

2025-06-07

La Chorale du Lycée vous invite à son 65ème concert pour chanter avec elle les classiques de la chanson française.

rue Osmont

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est valentin.j.m@vialis.net

English :

The Lycée Chorale invites you to its 65th concert and join in the singing of French chanson classics.

German :

Der Chorale du Lycée lädt Sie zu seinem 65. Konzert ein, um mit ihm die Klassiker des französischen Chansons zu singen.

Italiano :

Il Coro del Lycée vi invita al suo 65° concerto e a unirvi a loro per cantare i classici della chanson francese.

Espanol :

El Coro del Liceo le invita a su 65º concierto y a cantar con ellos los clásicos de la chanson francesa.

