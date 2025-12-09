66 jours -Théo Askolovitch Lycée Voltaire Paris

Théo a 22 ans et la rage de vivre.

Théo a 66 jours pour se battre contre son cancer des testicules.

Au 33ᵉ jour, la Coupe du monde de football 2018 commence.

Théo s’accroche : si la France gagne, je serai sauvé.

Théo se raconte, sur fond de rap, façon stand-up. Sans tricher, parce que tout est vrai, l’acteur balance : la douleur, la peur, la colère, la famille…

Sa langue brute et ses yeux souriant tout droit vers le public offrent à ce spectacle intime une tendresse et un humour désarmants. Car oui, on rit ! Et à la fin, on a gagné.

À partir d’un sujet tragique – l’annonce d’un cancer – Théo Askolovitch signe un spectacle bluffant de sincérité, d’humour, et d’espoir.

De 10 à 16 euros.

Public jeunes et adultes.

Lycée Voltaire 101, avenue de la République 75011 Paris

