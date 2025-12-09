66 jours -Théo Askolovitch Lycée Voltaire Paris
66 jours -Théo Askolovitch Lycée Voltaire Paris mardi 9 décembre 2025.
Théo a 22 ans et la rage de vivre.
Théo a 66 jours pour se battre contre son cancer des testicules.
Au 33ᵉ jour, la Coupe du monde de football 2018 commence.
Théo s’accroche : si la France gagne, je serai sauvé.
Théo se raconte, sur fond de rap, façon stand-up. Sans tricher, parce que tout est vrai, l’acteur balance : la douleur, la peur, la colère, la famille…
Sa langue brute et ses yeux souriant tout droit vers le public offrent à ce spectacle intime une tendresse et un humour désarmants. Car oui, on rit ! Et à la fin, on a gagné.
À partir d’un sujet tragique – l’annonce d’un cancer – Théo Askolovitch signe un spectacle bluffant de sincérité, d’humour, et d’espoir.
Le mardi 09 décembre 2025
de 14h00 à 15h15
Le mardi 09 décembre 2025
de 19h00 à 20h15
payant
De 10 à 16 euros.
Public jeunes et adultes.
Lycée Voltaire 101, avenue de la République 75011 Paris
https://www.theatre-bastille.com/saison-25-26/66-jours accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/