69 Ways & Quintana Dead Blues Experience Moulin du Rousseau Périgueux

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Release party 69 ways ( power pop/ Périgueux) & Quintana dead blues experience ( r’n r, Grunge heavy blues/ Paris) .
Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98 asso.someprodukt@gmail.com
