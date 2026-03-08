69ème Fête de la Forêt

Saint-Albin Thiescourt Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Grande kermesse champêtre au cœur de la clairière Saint-Albin.

Manèges anciens, jeux d’adresse, loteries diverses, tir à la carabine, promenades à poneys

Buvette & restauration sur place.

Animations musicales

Saint-Albin Thiescourt 60310 Oise Hauts-de-France amis-st-albin@outlook.fr

English :

Large country fair in the heart of the Saint-Albin clearing.

Antique merry-go-rounds, games of skill, various lotteries, rifle shooting, pony rides, etc

Refreshment bar and catering on site.

Musical entertainment

L’événement 69ème Fête de la Forêt Thiescourt a été mis à jour le 2026-03-08 par Oise Tourisme