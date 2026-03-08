69ème Fête de la Forêt Thiescourt
69ème Fête de la Forêt Thiescourt dimanche 24 mai 2026.
69ème Fête de la Forêt
Saint-Albin Thiescourt Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Grande kermesse champêtre au cœur de la clairière Saint-Albin.
Manèges anciens, jeux d’adresse, loteries diverses, tir à la carabine, promenades à poneys
Buvette & restauration sur place.
Animations musicales
Saint-Albin Thiescourt 60310 Oise Hauts-de-France amis-st-albin@outlook.fr
English :
Large country fair in the heart of the Saint-Albin clearing.
Antique merry-go-rounds, games of skill, various lotteries, rifle shooting, pony rides, etc
Refreshment bar and catering on site.
Musical entertainment
