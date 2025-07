69ème Fête des Vins des Coteaux du Giennois (AOC) à BONNY SUR LOIRE (45) le 27 juillet 2025 Bords de Cheuille Bonny-sur-Loire

69ème Fête des Vins des Coteaux du Giennois (AOC) à BONNY SUR LOIRE (45) le 27 juillet 2025 Bords de Cheuille Bonny-sur-Loire Dimanche 27 juillet, 09h00 Entrée libre

Grande Fête locale, 70 vignerons, brasseurs, artisans et commerçants, Jeux pour les enfants, animations variées, bal gratuit le soir

Venez nombreux participer à la 69ème édition de la Fête des Vins des Coteaux du Giennois, le 27 juillet 2025 à partir de 9H00 à BONNY-SUR-LOIRE(45), dans un joli parc ombragé que borde La Cheuille, notre petite rivière. C’est la grande fête du village.

Sont mis à l’honneur les vignerons de l’AOC Coteaux du Giennois et un producteur d’une autre région, des brasseurs de bière artisanaux, avec dégustation gratuite.

70 artisans et commerçants locaux vous proposeront divers produits du terroir avec pour décor une exposition de voitures anciennes, sportives ou originales.

Vous pourrez également assister à l’intronisation des nouveaux récipiendaires de la Confrérie des Hotteux du Giennois, c’est tout un cérémonial.

Vous trouverez sur place un manège, une structure gonflable et des balades à poneys pour les enfants et diverses animations musicales très variées pour tous (Trompes de Chasse, orgue de barbarie, Harmonie de Bonny etc.), et Bal gratuit le soir.

Buvette et restauration toute la journée. (à titre d’information 900 repas ont été servis l’an dernier).

Suivez-nous sur notre site Facebook :

[https://www.facebook.com/groups/374155028562856](https://www.facebook.com/groups/374155028562856)

Bords de Cheuille 1825, Chemin de la Cheuille 45420 BONNY SUR LOIRE Bonny-sur-Loire 45420 Loiret