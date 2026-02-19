69ème Journées Agricoles de Vinsobres Vinsobres
Tarif : – –
Foire agricole de Vinsobres. Exposition matériel agricole, jardinage, loisirs, énergies nouvelles, travaux publics, concessions automobiles. Marché provençal/produits du terroir, démonstration de moto ball, vide grenier et soirée musicale. Fête foraine
Stade Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 70 36
English :
Vinsobres agricultural fair. Exhibition of agricultural equipment, gardening, leisure, new energies, public works, car dealerships. Provencal market/local produce, moto ball demonstration, garage sale and musical evening. Fairground
