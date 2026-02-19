69ème Journées Agricoles de Vinsobres

Stade Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Foire agricole de Vinsobres. Exposition matériel agricole, jardinage, loisirs, énergies nouvelles, travaux publics, concessions automobiles. Marché provençal/produits du terroir, démonstration de moto ball, vide grenier et soirée musicale. Fête foraine

.

Stade Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 70 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vinsobres agricultural fair. Exhibition of agricultural equipment, gardening, leisure, new energies, public works, car dealerships. Provencal market/local produce, moto ball demonstration, garage sale and musical evening. Fairground

L’événement 69ème Journées Agricoles de Vinsobres Vinsobres a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale