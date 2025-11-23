6ARELYHUMAN – Le Bataclan Paris

6ARELYHUMAN – Le Bataclan Paris dimanche 23 novembre 2025.

6ARELYHUMAN Début : 2025-11-23 à 19:30. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : 6ARELYHUMANSensation virale derrière la sassy scene, 6arelyhuman revient pour son plus grand concert parisien à ce jour, au Bataclan le 23 novembre 2025.6arelyhuman, également connu sous le nom de Toby Hamilton, est une étoile montante de la scène électronique moderne. Sa fusion innovante d’emo Y2K à la touche éléctro a donné naissance à “sassyscene”, un genre qui lui est propre. Dès sa première apparition, 6arelyhuman est devenu une sensation virale, notamment avec “GMFU” aux côtés d’Odetari, et ”Hands Up!”, qui a dépassé les 100 millions de streams, s’assurant une place prestigieuse dans les charts Billboard Dance & Electronic. Son succès et sa notoriété n’ont pu être que renforcés par son hit “XOXO (Kisses Hugs)”.Connu pour son style flamboyant et sa libre expression, 6arelyhuman n’est pas seulement un artiste, mais une icône de la scène underground en plein essor. S’inspirant des icônes du début des années 2000 comme Kesha, Skrillex et Lady Gaga, les prochains titres de 6arelyhuman en promettent une fusion passionnante. Ses collaborations avec Pixel Hood, Asteria et Proz qui soulignent son rôle de figure transformatrice dans la musique électronique, façonnant non seulement son avenir, mais redéfinissant aussi le paysage du genre.

Le Bataclan 50, BOULEVARD VOLTAIRE 75011 Paris 75