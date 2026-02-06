6e bourse de modèles réduits et jouets de collections Urmatt

6e bourse de modèles réduits et jouets de collections

Rue des loisirs Urmatt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Le comité du basket club d’Urmatt organise sa 6ème Bourse d’échange internationale de modèles réduits, miniatures, jouets de collection et démonstration de Drift et Crawler à Urmatt. Restauration sur place et à emporter. .

Rue des loisirs Urmatt 67280 Bas-Rhin Grand Est urmattbc@outlook.com

