6e édition Argol en Rose Argol dimanche 21 septembre 2025.

6e édition Argol en Rose

Argol Finistère

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Unichons nous ! Pour la prévention du cancer du sein

Dimanche 21 septembre 2025

4 nouveaux circuits de randonnées

4 km (circuit ludique) / 7km / 9,5km / 17km

Inscription et départ libre de 8h à 12h, parc des jeux bretons

17 km dernier départ à 11h

Participation 8€ (gratuit -12 ans)

Restauration / Crêpes / Buvette dans un champ privé du bourg, garen Urbenn

Stand de prévention et d’information, stands animations enfants & tombola. .

Argol 29560 Finistère Bretagne +33 6 66 23 83 12

