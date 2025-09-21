6e édition Argol en Rose Argol
Unichons nous ! Pour la prévention du cancer du sein
Dimanche 21 septembre 2025
4 nouveaux circuits de randonnées
4 km (circuit ludique) / 7km / 9,5km / 17km
Inscription et départ libre de 8h à 12h, parc des jeux bretons
17 km dernier départ à 11h
Participation 8€ (gratuit -12 ans)
Restauration / Crêpes / Buvette dans un champ privé du bourg, garen Urbenn
Stand de prévention et d’information, stands animations enfants & tombola. .
Argol 29560 Finistère Bretagne +33 6 66 23 83 12
