6e édition du Trail des Roches de Ham Condé-sur-Vire

Condé-sur-Vire Manche
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-27
2025-10-27
Rendez-vous aux Roches de Ham le 25 octobre 2025 pour la 6e édition !
12 km Marche Nordique OPTIQUE du CHÂTEAU chronométré.
Quatres distances
37km Elle&Vire,
22km Crédit Mutuel,
12km Opel,
12km Marche Nordique Optique du Château.
Renseignements et inscriptions https://www.facebook.com/traildesrochesdeham .
Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie contact@cact50.com
