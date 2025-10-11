6e Festival Rock Hirson

6e Festival Rock Hirson samedi 11 octobre 2025.

6e Festival Rock

80 Rue Charles de Gaulle Hirson Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

FESTIVAL ROCK TROIS GROUPES ET DEUX TRIBUTES POUR CETTE 6e ÉDITION

Les Caves à musique reviennent à l’Eden avec à l’affiche deux groupes des Hauts-de-France et une formation belge. En ouverture, le Festival débutera avec les Guardians Angels , un duo acoustique adepte des classiques avec une touche de rock sudiste. Ensuite, au nom évocateur, Straits d’ailleurs plongera le public dans l’univers mythique de Dire Straits , un tribute pour ravir les nostalgiques.

Enfin, en tête d’affiche, les quatre Belges survoltés de Otherside rendront un hommage passionné aux Red Hot Chili Peppers. L’énergie scénique et musicale sera au rendez-vous.

FESTIVAL ROCK TROIS GROUPES ET DEUX TRIBUTES POUR CETTE 6e ÉDITION

Les Caves à musique reviennent à l’Eden avec à l’affiche deux groupes des Hauts-de-France et une formation belge. En ouverture, le Festival débutera avec les Guardians Angels , un duo acoustique adepte des classiques avec une touche de rock sudiste. Ensuite, au nom évocateur, Straits d’ailleurs plongera le public dans l’univers mythique de Dire Straits , un tribute pour ravir les nostalgiques.

Enfin, en tête d’affiche, les quatre Belges survoltés de Otherside rendront un hommage passionné aux Red Hot Chili Peppers. L’énergie scénique et musicale sera au rendez-vous. .

80 Rue Charles de Gaulle Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France a.tutin@aisne-tourisme.com

English :

ROCK FESTIVAL: THREE GROUPS AND TWO TRIBUTES FOR THIS 6th EDITION

Les Caves à Musique returns to Eden with two bands from Hauts-de-France and one from Belgium. The Festival opens with « Guardians Angels », an acoustic duo who play the classics with a touch of Southern rock. Then, with their evocative name, « Straits d’ailleurs » will plunge the audience into the mythical world of « Dire Straits », a tribute to delight nostalgic fans.

Finally, headlining the show, the four supercharged Belgians of « Otherside » will pay a passionate tribute to the Red Hot Chili Peppers. The energy of the stage and the music will be in abundance.

German :

ROCK FESTIVAL: DREI GRUPPEN UND ZWEI TRIBUTE FÜR DIESE SECHSTE AUFTRITTUNG

Die Caves à musique kehren ins Eden zurück, mit zwei Bands aus der Region Hauts-de-France und einer belgischen Formation auf dem Programm. Das Festival wird mit den « Guardians Angels » eröffnet, einem akustischen Duo, das Klassiker mit einem Hauch von Südstaatenrock liebt. Anschließend taucht das Publikum mit dem vielsagenden Namen « Straits d’ailleurs » in die mythische Welt der « Dire Straits » ein, ein Tribut, der Nostalgiker begeistern wird.

Als Headliner werden die vier überdrehten Belgier von « Otherside » eine leidenschaftliche Hommage an die Red Hot Chili Peppers spielen. Die Energie auf der Bühne und die Musik werden Sie begeistern.

Italiano :

ROCK FESTIVAL: TRE GRUPPI E DUE TRIBUTI PER QUESTA 6ª EDIZIONE

Les Caves à musique torna all’Eden con due gruppi provenienti dalla regione Hauts-de-France e uno dal Belgio. Il Festival si apre con i Guardians Angels, un duo acustico che suona i classici con un tocco di southern rock. Poi, con il loro nome evocativo, gli « Straits d’ailleurs » immergeranno il pubblico nel mitico mondo dei « Dire Straits », un tributo che delizierà i fan nostalgici.

Infine, come headliner dello spettacolo, i quattro belgi supercarichi degli « Otherside » renderanno un appassionato tributo ai Red Hot Chili Peppers. Il palco e la musica saranno pieni di energia.

Espanol :

FESTIVAL DE ROCK: TRES GRUPOS Y DOS TRIBUTOS PARA ESTA 6ª EDICIÓN

Les Caves à musique vuelve al Edén con dos grupos de la región de Hauts-de-France y uno de Bélgica. El Festival se abre con Guardians Angels, un dúo acústico que toca los clásicos con un toque de rock sureño. A continuación, con su evocador nombre, « Straits d’ailleurs » sumergirá al público en el mítico universo de « Dire Straits », un homenaje que hará las delicias de los fans más nostálgicos.

Por último, como cabezas de cartel, los cuatro belgas sobrealimentados de « Otherside » rendirán un apasionado homenaje a los Red Hot Chili Peppers. El escenario y la música estarán llenos de energía.

L’événement 6e Festival Rock Hirson a été mis à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme