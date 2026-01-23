6ème Bourse du Tracteur

Salle des fêtes Clamanges Marne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Tout public

Évènement multi-collections dédié aux amateurs de matériel agricole, viticole, de transport et de BTP.

Cet évènement organisé en alternance avec l’exposition de miniatures artisanales et dioramas qui se tient désormais mi-novembre à Bergères Les Vertus (Marne) est une bourse d’échanges qui vous permettra de revendre ou échanger vos modèles réduits d’occasion, vos créations mais également vos documentations, manuels et objets promotionnels.

A l’occasion seront exposés des tracteurs et machines à l’échelle 1, avec comme pièce maitresse cette année, l’un des plus gros tracteurs produit en France à l’aube des années 80. .

Salle des fêtes Clamanges 51130 Marne Grand Est +33 3 26 63 48 51

L’événement 6ème Bourse du Tracteur Clamanges a été mis à jour le 2026-01-23 par ADT de la Marne