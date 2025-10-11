6ème Brocante des Geeks Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
6ème Brocante des Geeks Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 11 octobre 2025.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-11
La Brocante des Geeks à St-Germain-des-Fossés (10km de Vichy)
La Brocante des Geeks est devenue un événement incontournable de la région dans le domaine de la culture pop.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 60 45
English :
La Brocante des Geeks in St-Germain-des-Fossés (10km from Vichy):
La Brocante des Geeks has become one of the region’s leading pop culture events.
German :
La Brocante des Geeks in St-Germain-des-Fossés (10 km von Vichy entfernt)
Der Brocante des Geeks hat sich in der Region zu einer unumgänglichen Veranstaltung im Bereich der Popkultur entwickelt.
Italiano :
La Brocante des Geeks a St-Germain-des-Fossés (10 km da Vichy):
La Brocante des Geeks è diventata un evento di cultura pop imperdibile nella regione.
Espanol :
La Brocante des Geeks en St-Germain-des-Fossés (a 10 km de Vichy):
La Brocante des Geeks se ha convertido en una cita ineludible de la cultura pop en la región.
