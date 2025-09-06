6ème Café Philo Psycho Cayeux-sur-Mer

6ème Café Philo Psycho Cayeux-sur-Mer samedi 6 septembre 2025.

6ème Café Philo Psycho

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 17:00:00
fin : 2025-09-06

Date(s) :
2025-09-06

Animatrices Eulalie Steens (Philosophie) et Maureen Richard (Psychanalyse)
Thème regards croisés sur la société d’aujourd’hui et le psychanalyste C.G.Jung   .

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 6ème Café Philo Psycho Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME