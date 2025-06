6ème Circuit des Petites Églises – Courgains 21 juin 2025 10:00

Sarthe

6ème Circuit des Petites Églises Courgains Sarthe

Pour la 6ème année, l’Association Art Maine Saosnois propose une rencontre artistique dans les petites églises du Saosnois 12 artistes vont ainsi investir 5 églises du Maine Saosnois.

Qu’ils soient peintres ou sculpteurs, les artistes seront en duo/trio pour présenter leurs œuvres dans les églises de

– Courgains Jean-Claude Fougeray et Pierre Léger

– Thoigné Thierry Duchesne, Véronique Lesage et Lily Rose

– Les Mées Christine Charbonneau et Astou Faye

– Nouans Nicole Gervais et Alain Papillaud

– Meurcé Thérèse Launay, André Schembri et Antoine Bodenes

Outre la découverte des savoir-faire des artistes, l’objectif de cet évènement est aussi de montrer les trésors cachés de nos églises, patrimoine incontournable de notre campagne.

Visite libre et gratuite pour tous de 10h à 18h .

Courgains 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

For the 6th year, the Association Art Maine Saosnois is offering an artistic encounter in the small churches of the Saosnois: 12 artists will take over 5 Maine Saosnois churches.

German :

Im sechsten Jahr bietet der Verein Art Maine Saosnois eine künstlerische Begegnung in den kleinen Kirchen des Saosnois an: 12 Künstler werden auf diese Weise 5 Kirchen des Maine Saosnois bespielen.

Italiano :

Per il sesto anno, l’Associazione Art Maine Saosnois propone un incontro artistico nelle piccole chiese del Saosnois: 12 artisti si avvicenderanno in 5 chiese del Maine Saosnois.

Espanol :

Por 6º año, la Asociación Art Maine Saosnois propone un encuentro artístico en las pequeñas iglesias del Saosnois: 12 artistas se harán cargo de 5 iglesias del Maine Saosnois.

