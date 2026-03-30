6ème dition du Ü-Tone CCM John Lennon Limoges

6ème dition du Ü-Tone

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Retour de l’événement Ü-TONE pour la sixième édition, suite au succès grandissant des précédents drops proposés par Module Records, qui réinvestit la cité limougeaude. Pour cette nouvelle soirée, l’équipe du label a décidé de reconduire le concept qui vous a séduit en vous proposant une nouvelle fois 10 artistes en B2B on stage.

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

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English : 6ème dition du Ü-Tone

L’événement 6ème dition du Ü-Tone Limoges a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole