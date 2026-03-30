6ème dition du Ü-Tone CCM John Lennon Limoges
6ème dition du Ü-Tone CCM John Lennon Limoges samedi 18 avril 2026.
6ème dition du Ü-Tone
CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Retour de l’événement Ü-TONE pour la sixième édition, suite au succès grandissant des précédents drops proposés par Module Records, qui réinvestit la cité limougeaude. Pour cette nouvelle soirée, l’équipe du label a décidé de reconduire le concept qui vous a séduit en vous proposant une nouvelle fois 10 artistes en B2B on stage.
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 6ème dition du Ü-Tone
L’événement 6ème dition du Ü-Tone Limoges a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Théâtre Les Frères Sagot Limoges Limoges 31 mars 2026
- Conférence AMNAD Les Halles de Limoges architecture et porcelaine Espace Simone Veil Limoges 31 mars 2026
- Crime Espace Noriac Limoges 31 mars 2026
- Musée’Ojeunes Musée National Adrien Dubouché Limoges 31 mars 2026
- Exposition Cadres et flacons de parfum Galerie du Forum Limoges 31 mars 2026