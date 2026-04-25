Bagneux-la-Fosse

6ème édition des journées de l’art et de l’artisanat

Champagne Gilles Virey Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02

La 6ème édition des journées de l’art et de l’artisanat aura lieu les Samedi 2 & Dimanche 3 Mai de 10h à 19h au Champagne Gilles Virey.

Vous pourrez découvrir des réalisations sur bois, broderie d’art, céramique, lunéville, peinture, métal, textile… Vente et démonstration.

Entrée libre. .

Champagne Gilles Virey Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 75

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English :

L’événement 6ème édition des journées de l’art et de l’artisanat Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne