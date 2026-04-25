6ème édition des journées de l’art et de l’artisanat Bagneux-la-Fosse
6ème édition des journées de l’art et de l’artisanat Bagneux-la-Fosse samedi 2 mai 2026.
Bagneux-la-Fosse
6ème édition des journées de l’art et de l’artisanat
Champagne Gilles Virey Bagneux-la-Fosse Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
La 6ème édition des journées de l’art et de l’artisanat aura lieu les Samedi 2 & Dimanche 3 Mai de 10h à 19h au Champagne Gilles Virey.
Vous pourrez découvrir des réalisations sur bois, broderie d’art, céramique, lunéville, peinture, métal, textile… Vente et démonstration.
Entrée libre. .
Champagne Gilles Virey Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 75
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English :
L’événement 6ème édition des journées de l’art et de l’artisanat Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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