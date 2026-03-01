6ème édition du Choco-Rallye

en centre-ville LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous le samedi 28 mars 2026, de 10 h à 18 h, pour participer à la 6ᵉ édition du Choco Rallye à Lourdes.

Organisé par le service Commerce de la Ville de Lourdes en partenariat avec le CACL

Animation commerciale dans les chocolateries du centre-ville

Parcours-jeu gourmand.

Lots 100 % chocolat à gagner.

Dégustation de chocolats.

* Jeu gratuit sans obligation d’achat

* Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr

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en centre-ville LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Saturday, March 28, 2026, from 10 a.m. to 6 p.m., for the 6th edition of the Choco Rally in Lourdes.

Organized by the City of Lourdes Commerce Department in partnership with the CACL

Commercial activities in downtown chocolate shops:

Gourmet game trail.

100% chocolate prizes to be won.

Chocolate tasting.

* Free game with no obligation to buy

* For your health, eat at least five fruits and vegetables a day www.mangerbouger.fr

L’événement 6ème édition du Choco-Rallye Lourdes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Lourdes|CDT65