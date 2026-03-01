6ème édition du Choco-Rallye en centre-ville Lourdes
6ème édition du Choco-Rallye en centre-ville Lourdes samedi 28 mars 2026.
6ème édition du Choco-Rallye
en centre-ville LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Rendez-vous le samedi 28 mars 2026, de 10 h à 18 h, pour participer à la 6ᵉ édition du Choco Rallye à Lourdes.
Organisé par le service Commerce de la Ville de Lourdes en partenariat avec le CACL
Animation commerciale dans les chocolateries du centre-ville
Parcours-jeu gourmand.
Lots 100 % chocolat à gagner.
Dégustation de chocolats.
* Jeu gratuit sans obligation d’achat
* Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr
.
en centre-ville LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Saturday, March 28, 2026, from 10 a.m. to 6 p.m., for the 6th edition of the Choco Rally in Lourdes.
Organized by the City of Lourdes Commerce Department in partnership with the CACL
Commercial activities in downtown chocolate shops:
Gourmet game trail.
100% chocolate prizes to be won.
Chocolate tasting.
* Free game with no obligation to buy
* For your health, eat at least five fruits and vegetables a day www.mangerbouger.fr
L’événement 6ème édition du Choco-Rallye Lourdes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Lourdes|CDT65