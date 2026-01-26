6ème édition du Concours photos amateurs

Fouqueure Charente

Début : 2026-02-02

fin : 2026-04-05

Thème ; Zones humides haute en couleurs

Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 01 91

English :

Theme: Colorful wetlands

