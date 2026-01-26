6ème édition du Concours photos amateurs Fouqueure
Fouqueure Charente
Début : 2026-02-02
fin : 2026-04-05
2026-02-02
Thème ; Zones humides haute en couleurs
Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 01 91
English :
Theme: Colorful wetlands
