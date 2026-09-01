6ème édition du Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne Espace culturel Saint Clément Craon

Informations pratiques

Craon

6ème édition du Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le samedi 26 septembre 2026, rendez-vous à l’Espace Saint-Clément à Craon, où les fables de La

Fontaine prendront vie dans un spectacle Les Fabuleuses Musiques de Monsieur de La Fontaine.

Amal Allaoui, au chant et à la déclamation, et Nicolas Desprez, au clavecin, feront dialoguer

littérature et musique baroque.

Pour sa sixième édition, le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne place sa nouvelle saison sous le signe du Fabuleux l’admirable, l’étonnant, le beau, le fantastique, le merveilleux, le surprenant… Autant de nuances qui invitent à l’émerveillement et au dépaysement.

Du 25 septembre 2026 au 4 avril 2027, le festival propose un voyage éclectique au cœur des répertoires du Moyen Âge, de la Renaissance et du Baroque, en faisant dialoguer musique, littérature, théâtre et danse. Cette sixième édition met particulièrement à l’honneur de grandes figures de la musique baroque — Claudio Monteverdi, Jean-Baptiste Lully, Marin Marais, Georg Philipp Telemann, Henry Purcell et François Couperin — ainsi que les chansons françaises du XVIIe siècle et les vaudevilles de Louis-Nicolas Clérambault autour de l’œuvre de Jean de La Fontaine. .

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire musiqueancienne.mayenne@gmail.com

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L’événement 6ème édition du Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne Craon a été mis à jour le 2026-08-31 par SUD MAYENNE