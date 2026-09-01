6ème édition du Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne Espace culturel Saint Clément Craon
samedi 26 septembre 2026 · Espace culturel Saint Clément · Craon
Informations pratiques
Craon
6ème édition du Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne
Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon Mayenne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le samedi 26 septembre 2026, rendez-vous à l’Espace Saint-Clément à Craon, où les fables de La
Fontaine prendront vie dans un spectacle Les Fabuleuses Musiques de Monsieur de La Fontaine.
Amal Allaoui, au chant et à la déclamation, et Nicolas Desprez, au clavecin, feront dialoguer
littérature et musique baroque.
Pour sa sixième édition, le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne place sa nouvelle saison sous le signe du Fabuleux l’admirable, l’étonnant, le beau, le fantastique, le merveilleux, le surprenant… Autant de nuances qui invitent à l’émerveillement et au dépaysement.
Du 25 septembre 2026 au 4 avril 2027, le festival propose un voyage éclectique au cœur des répertoires du Moyen Âge, de la Renaissance et du Baroque, en faisant dialoguer musique, littérature, théâtre et danse. Cette sixième édition met particulièrement à l’honneur de grandes figures de la musique baroque — Claudio Monteverdi, Jean-Baptiste Lully, Marin Marais, Georg Philipp Telemann, Henry Purcell et François Couperin — ainsi que les chansons françaises du XVIIe siècle et les vaudevilles de Louis-Nicolas Clérambault autour de l’œuvre de Jean de La Fontaine. .
Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire musiqueancienne.mayenne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 6ème édition du Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne Craon a été mis à jour le 2026-08-31 par SUD MAYENNE
À voir aussi à Craon (Mayenne)
- Exposition de chapeaux, Église Saint-Michel, Craon 19 septembre 2026
- Parcours découverte du petit patrimoine en autonomie dans le bourg sur les traces de Jeanne d’Arc, Église Saint-Michel, Craon 19 septembre 2026
- Visite libre d’un pigeonnier et mise en chauffe d’un four à pain, Pigeonnier, Craon 19 septembre 2026
- Visite du patrimoine de la commune, Église Saint-Michel, Craon 19 septembre 2026
- Journée du Patrimoine, Château de craon, Craon 20 septembre 2026