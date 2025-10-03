6ème édition du salon Cultursport Halle aux Grains de Toucy Toucy
6ème édition du salon Cultursport Halle aux Grains de Toucy Toucy vendredi 3 octobre 2025.
6ème édition du salon Cultursport
Halle aux Grains de Toucy 7 Rue Paul Defrance Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-04
6ème édition du salon Cultursport
Film et débat
4 Octobre de 9h30
à 18h30 Auteurs,tables rondes, animations.
Invitée d’honneur Paoline EKAMB 254 sélections en
équipe de France de Basket. .
Halle aux Grains de Toucy 7 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.toucy@ville-toucy.fr
English : 6ème édition du salon Cultursport
German : 6ème édition du salon Cultursport
Italiano :
Espanol :
L’événement 6ème édition du salon Cultursport Toucy a été mis à jour le 2025-09-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !