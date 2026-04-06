6ème édition du Salon de la Bière La Manoque Tonneins

Tonneins

6ème édition du Salon de la Bière

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Salon des Bières Artisanales 6ème édition organisé par le Rotary Club de Tonneins au profit du Comité de Cancérologie 47 et Humadentaire.

Salon des Bières Artisanales 6ème édition organisé par le Rotary Club de Tonneins au profit du Comité de Cancérologie 47 et Humadentaire.

De 11h à 18h Dégustation Animation Food Truck.

A partir de 19h Repas Concert-Dansant (Sur réservation sur Helloasso ou au 06 60 36 45 59 avent le 12 avril). .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 36 45 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 6ème édition du Salon de la Bière

Salon des Bières Artisanales 6th edition organized by the Rotary Club of Tonneins in aid of the Comité de Cancérologie 47 et Humadentaire.

L’événement 6ème édition du Salon de la Bière Tonneins a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Val de Garonne