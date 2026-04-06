6ème édition du Salon de la Bière La Manoque Tonneins
6ème édition du Salon de la Bière La Manoque Tonneins samedi 18 avril 2026.
Tonneins
6ème édition du Salon de la Bière
La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Salon des Bières Artisanales 6ème édition organisé par le Rotary Club de Tonneins au profit du Comité de Cancérologie 47 et Humadentaire.
Salon des Bières Artisanales 6ème édition organisé par le Rotary Club de Tonneins au profit du Comité de Cancérologie 47 et Humadentaire.
De 11h à 18h Dégustation Animation Food Truck.
A partir de 19h Repas Concert-Dansant (Sur réservation sur Helloasso ou au 06 60 36 45 59 avent le 12 avril). .
La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 36 45 59
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English : 6ème édition du Salon de la Bière
Salon des Bières Artisanales 6th edition organized by the Rotary Club of Tonneins in aid of the Comité de Cancérologie 47 et Humadentaire.
L’événement 6ème édition du Salon de la Bière Tonneins a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Val de Garonne
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