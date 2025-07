6ème édition du tournoi du VBS. Stade Emile Bert Sennecey-le-Grand

Stade Emile Bert Rue de Saint-Julien Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-07-12 09:00:00

6ème édition du tournoi du VBS. De plus en plus de monde, de plus en plus de niveau, venez vous amuser et performer avec nous et vos amis/familles.

Buvette et restauration sur place.

Prize money pour les tournois open.

Différents lots pour les loisirs.

Au menu Burger frites (10 euros), Burger Salade Grecque(12 euros), sandwichs deux merguez ou saucisses (4 euros). .

Stade Emile Bert Rue de Saint-Julien Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 62 41 83 vbs.bureau@gmail.com

