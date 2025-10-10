6ème European Tattoo Show Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

6ème European Tattoo Show Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne vendredi 10 octobre 2025.

Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

2025-10-10 10:00:00

2025-10-10 22:00:00

2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

Tout public

Plus d’une centaine de tatoueurs venus de toute la France et de l’Europe vous attendent ! Anciennes et nouvelles générations d’artistes tatoueurs se retrouvent pour partager leur savoir faire avec néophytes et passionnés.

Durant 3 jours vous pourrez, découvrez les styles divers et variés de tatouages, les stands de merchandising et profitez des nombreuses animations spectacles, concerts, expositions et séminaires.

L’objectif ? Communier autour de l’art du tatouage dans une ambiance familiale.

Bar et restauration sur place. .

Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est tattooshowchalons@gmail.com

