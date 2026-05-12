Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

6ème Exposition Internationale Orchidée 17 Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet

6ème Exposition Internationale Orchidée 17 Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet vendredi 23 octobre 2026.

Lieu : Salle Multiculturelle La Chênaie

Adresse : Allée de la Chênaie

Ville : 17920 Breuillet

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 23 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4 4 4

Breuillet

6ème Exposition Internationale Orchidée 17

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-23

Venez découvrir dans un décor féérique, baigné de lumière, ce monde vaste, coloré et fascinant celui des orchidées.
Plus de 2000 espèces botaniques et hybrides y seront exposées.
  .

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 70 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the vast, colorful and fascinating world of orchids in a magical setting bathed in light.
Over 2000 botanical and hybrid species will be on display.

L’événement 6ème Exposition Internationale Orchidée 17 Breuillet a été mis à jour le 2026-05-12 par Royan Atlantique

À voir aussi à Breuillet (Charente-Maritime)