6ème Exposition Internationale Orchidée 17 Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet

Breuillet

6ème Exposition Internationale Orchidée 17

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Venez découvrir dans un décor féérique, baigné de lumière, ce monde vaste, coloré et fascinant celui des orchidées.

Plus de 2000 espèces botaniques et hybrides y seront exposées.

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Salle Multiculturelle La Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 70 65

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English :

Come and discover the vast, colorful and fascinating world of orchids in a magical setting bathed in light.

Over 2000 botanical and hybrid species will be on display.

L’événement 6ème Exposition Internationale Orchidée 17 Breuillet a été mis à jour le 2026-05-12 par Royan Atlantique