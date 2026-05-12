6ème Exposition Internationale Orchidée 17 Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet
6ème Exposition Internationale Orchidée 17 Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet vendredi 23 octobre 2026.
Breuillet
6ème Exposition Internationale Orchidée 17
Salle Multiculturelle La Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Venez découvrir dans un décor féérique, baigné de lumière, ce monde vaste, coloré et fascinant celui des orchidées.
Plus de 2000 espèces botaniques et hybrides y seront exposées.
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Salle Multiculturelle La Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 70 65
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English :
Come and discover the vast, colorful and fascinating world of orchids in a magical setting bathed in light.
Over 2000 botanical and hybrid species will be on display.
L’événement 6ème Exposition Internationale Orchidée 17 Breuillet a été mis à jour le 2026-05-12 par Royan Atlantique
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